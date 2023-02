Muore a soli 17 anni, addio Davide: cosa lo ha ucciso (Di giovedì 23 febbraio 2023) Davide è morto all’improvviso a soli 17 anni. Una notizia traumatica per i suoi compagni di classe e gli insegnanti che hanno appreso la notizia solo ieri, mercoledì 22 febbraio 2023, al rientro dal ponte di Carnevale. L’istituto ha dato la tragica notizia della scomparsa pubblicando sul sito web un messaggio di cordoglio. I compagni hanno voluto ricordare il loro amico con una foto che ritrae tutti gli studenti insieme in classe. (Continua dopo le foto…) Davide Piavento è morto, lo studente di Treviso aveva soli 17 anni L’istituto Planck di Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso, piange la scomparsa di un suo studente di soli 17 anni. Il ragazzo frequentava la classe quarta dell’indirizzo informatico dell’istituto. La scuola ha dato la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023)è morto all’improvviso a17. Una notizia traumatica per i suoi compagni di classe e gli insegnanti che hanno appreso la notizia solo ieri, mercoledì 22 febbraio 2023, al rientro dal ponte di Carnevale. L’istituto ha dato la tragica notizia della scomparsa pubblicando sul sito web un messaggio di cordoglio. I compagni hanno voluto ricordare il loro amico con una foto che ritrae tutti gli studenti insieme in classe. (Continua dopo le foto…)Piavento è morto, lo studente di Treviso aveva17L’istituto Planck di Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso, piange la scomparsa di un suo studente di17. Il ragazzo frequentava la classe quarta dell’indirizzo informatico dell’istituto. La scuola ha dato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoaffronte : @byoblu Infatti si muore. Vi blastate da soli? - Tribonacci1 : RT @DavPoggi: “Vaccinatevi e non Rompete i @@.No Vax?Devono rimanere a casa!Bisogna rispettare le Normative Anti C-19 anche durante rapport… - DavPoggi : RT @DavPoggi: “Vaccinatevi e non Rompete i @@.No Vax?Devono rimanere a casa!Bisogna rispettare le Normative Anti C-19 anche durante rapport… - Scorpio_fck : “Noi siamo nati – diceva Shakespeare – per camminare sulla testa dei re. I re e i loro eserciti di boia sono ormai… - RobertoZucchi11 : RT @lvogruppo: “Il Vaccino è fondamentale per proteggere te e coloro che ami” ??? Torino sotto choc: Andrea Cestari muore improvvisamente a… -