Mummie - A spasso nel tempo | la recensione | l’animazione a strati più adulta che mai

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tantida esplorare e scoprire per- Anel, il sorprendente film d'animazione Warner Bros. Pictures diretto del regista spagnolo Juan Jesus García Galocha, alla sua opera prima. Al cinema dal 23 febbraio 2023. Ci troviamo un po' in difficoltà nello scrivere ladi- Anel, il nuovo lungometraggio d'animazione della Warner Bros. Pictures diretto del regista spagnolo Juan Jesus García Galocha, nelle sale italiane dal 23 febbraio 2023. Non perché il film non sia interessante e stimolante, anzi tutto il contrario, tocca talmente tante corde che ci sembra più indirizzato agli adulti che ai bambini per i messaggi e le tematiche che affronta attraverso una storia così antica che strizza l'occhio alla ...