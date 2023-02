(Di giovedì 23 febbraio 2023)– Anelè il nuovo film per tutta la famiglia da23 febbraio alin tutte le sale– Anelè il nuovo film animato per tutta la famiglia diretto da Juan Jesús García, da23 febbraio alin tutte le sale distributo da Warner Bros. Per il regista spagnolo si tratta anche di un debutto alla regia, dopo aver lavorato come art director ad altri film di animazione che come questo mescolavano il divertimento con la narrazione storica. Tra i suoi lavori, ci sono Le Avventure di Taddeo l’Esploratore e Taddeo Jones: il Ritorno dell’Eroe.– Anel: il trailer del film daal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Mummie - A spasso nel tempo: da oggi al cinema #MummieAlSpassoNelTempo #WarnerBros #tuttotek - LeleCorvi : Questa settimana la vignetta “Un film in tre secondi” presenta 'Mummie - A spasso nel tempo'. In esclusiva per… - Voto10 : La vignetta di Mummie - A spasso nel tempo - WarnerBrosIta : Finalmente Mummie - A Spasso Nel Tempo è al cinema. Venite a conoscere Thut, Nefer, Sekhem e Cocco e fateci sapere… - carlettoromeo : -

Ci troviamo un po' in difficoltà nello scrivere la recensione di- Anel tempo , il nuovo lungometraggio d'animazione della Warner Bros. Pictures diretto del regista spagnolo Juan Jesus García Galocha, nelle sale italiane dal 23 febbraio 2023. Non ...La recensione di- Anel tempo, il film animato che ci invita a non arrenderci mai alle apparenze. Dal 23 febbraio al ...

Mummie - A spasso nel tempo, la recensione: l'animazione a strati ... Movieplayer

Mummie - A spasso nel tempo, una divertente avventura fra antico Egitto e contemporaneità, politically correct con ironia MYmovies.it

Mummie - A spasso nel tempo Recensione ComingSoon.it

Mummie - A spasso nel tempo - Il trailer ufficiale italiano Best Movie

Mummie – A spasso nel tempo a Borgo Valsugana Crushsite

Mummie -A spasso nel tempo è da oggi al cinema, un film perfetto per tutta la famiglia e per i più piccoli, che mescola musica e divertimento ...Sentendo la morte avvicinarsi Charlie decide di spendere il tempo che gli resta per riconciliarsi con Ellie, la quale non gli ha mai perdonato la sua scelta… "Mummie - A spasso nel tempo" di Juan ...