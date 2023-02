Multe ai no vax: Schillaci, ci sei? Arrivano pure ai vaccinati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre i nostalgici del greenpass, di quando in quando, ci allietano con la favola dei vaccini anti-Covid che avrebbero evitato l’estinzione del genere umano, scopriamo che gli stessi potentissimi elisir di lunga vita nulla possono contro gli arbitri e le vessazioni della nostra impresentabile burocrazia. Tant’è che, malgrado i solenni impegni presi dall’attuale governo in merito alla sospensione ad divinis delle Multe di 100 euro comminate ai renitenti al vaccino ultracinquantenni, ad una signora di 67 anni di Albano Laziale, Maria Cristina D.N., è stata inviata una raccomandata in cui le viene comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del citato obbligo vaccinale. Ora si dà il caso che la malcapitata cittadina abbia rispettato alla lettera quanto disposto a suo tempo dall’esecutivo Draghi-Speranza, facendosi inoculare entro i termini ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre i nostalgici del greenpass, di quando in quando, ci allietano con la favola dei vaccini anti-Covid che avrebbero evitato l’estinzione del genere umano, scopriamo che gli stessi potentissimi elisir di lunga vita nulla possono contro gli arbitri e le vessazioni della nostra impresentabile burocrazia. Tant’è che, malgrado i solenni impegni presi dall’attuale governo in merito alla sospensione ad divinis delledi 100 euro comminate ai renitenti al vaccino ultracinquantenni, ad una signora di 67 anni di Albano Laziale, Maria Cristina D.N., è stata inviata una raccomandata in cui le viene comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del citato obbligo vaccinale. Ora si dà il caso che la malcapitata cittadina abbia rispettato alla lettera quanto disposto a suo tempo dall’esecutivo Draghi-Speranza, facendosi inoculare entro i termini ...

