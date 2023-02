MTV racconta i giovani sopravvissuti ucraini ad un anno dalla guerra

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un'immagine del documentario In occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, MTV ha annunciato un nuovo documentario intitolato “Don’t Leave Me Behind: Storie Di”, in onda in prima visione martedì 28 febbraio alle 20:00.Dopo l’invasione che ha scatenato un esodo di massa di 5,15 milioni di civiliin fuga verso la Polonia – la metà dei quali adolescenti o più– il regista Nathaniel Lezra porta i telespettatori a pochi chilometri dal confine ucraino-polacco, dovele vite di adolescentirifugiati che affrontano il trauma inimmaginabile di essere sfollati dal loro Paese e separati dai loro padri che combattono lain patria. Don’t Leave Me Behind: Storie Di ...

...andrà in onda senza pubblicità in prima visione martedì 28 febbraio alle 20.00 su( canale Sky 131 e in streaming su NOW ). Don't Leave Me Behind: Storie di giovani sopravvissuti ucraini...Rob Peace è basato sulla biografia bestseller di Jeff Hobbs The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League , chedi uno studente di Yale ...

