MSI | la nuova line-up di notebook arriva in Italia!

MSI annuncia la disponibilità in Italia della sua nuova line-up di notebook, numerosi i laptop dedicati a gaming e produttività MSI rende disponibili in Italia la nuova line-up di notebook, dotati di processori e GPU di ultimissima generazione, design ricercato, display mini LED 4K, peso inferiore a 1 KG e tecnologie all'avanguardia sono solo alcune delle caratteristiche dei nuovi laptop per i gamer e per il business firmati MSI in arrivo nel nostro paese. Dotati inoltre delle nuovissime GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e architettura ad altissima efficienza NVIDIA Ada Lovelace, che rappresenta un enorme passo avanti nelle prestazioni e nella grafica basata su AI, i nuovi notebook per il gaming di casa MSI sono equipaggiati con tecnologie all'avanguardia e soluzioni ...

