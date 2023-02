Moviola Roma-Salisburgo: l’episodio chiave del match (Di giovedì 23 febbraio 2023) l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/23: Moviola Roma-Salisburgo (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Salisburgo valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Vincic. l’episodio chiave DEL match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)arbitraledelvalido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/23:(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) –delladeltravalido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Vincic.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #EuropaLeague e #ConferenceLeague, la MOVIOLA LIVE di Juve, Roma, Lazio e Fiorentina - sportli26181512 : Europa League e Conference League, la MOVIOLA LIVE di Juve, Roma, Lazio e Fiorentina: giallo per Casale: In campo q… - infoitsport : Roma-Verona 1-0, la moviola dei quotidiani: Sozza non brilla - salvione : Moviola Roma-Verona, Sozza non brilla: rischia Hien, poi Smalling - sportli26181512 : Moviola Roma-Verona, Sozza non brilla: rischia Hien, poi Smalling: L'arbitro fa fatica, a volte, a starci dentro e… -