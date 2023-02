MOVIOLA – Nantes-Juventus, terzo gol di Di Maria: proteste per fallo su Lafont, serve la goal line (Di giovedì 23 febbraio 2023) terzo gol di uno scatenato Angel Di Maria nel corso di Nantes-Juventus. Ma c’è da rivedere la rete alla MOVIOLA, visto che innanzitutto la rete viene assegnata dall’arbitro che riceve il bip sull’orologio che segnala l’attivazione della goal line technology. Lafont, infatti, para sulla linea ma la palla era già dentro. Prima ancora, lo stesso portiere aveva protestato perché Alex Sandro gli era finito addosso nello svolgimento dell’azione. Per arbitro e Var nessuna irregolarità ed è 0-3. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023)gol di uno scatenato Angel Dinel corso di. Ma c’è da rivedere la rete alla, visto che innanzitutto la rete viene assegnata dall’arbitro che riceve il bip sull’orologio che segnala l’attivazione dellatechnology., infatti, para sullaa ma la palla era già dentro. Prima ancora, lo stesso portiere aveva protestato perché Alex Sandro gli era finito addosso nello svolgimento dell’azione. Per arbitro e Var nessuna irregolarità ed è 0-3. SportFace.

