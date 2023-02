MOVIOLA – Nantes-Juventus, tacco Di Maria e braccio di Pallois: rigore e rosso (Di giovedì 23 febbraio 2023) Angel Di Maria show in Nantes-Juventus. Il Fideo sguscia sulla destra, semina il panico, quindi con un colpo di tacco prova a segnare, ma arriva il tocco di mano di Pallois sdraiato a terra. Il difensore tiene il braccio abbastanza aderente al corpo, ciononostante lo muove leggermente e questo è decisivo per la scelta dell’arbitro di fischiare rigore ed estrarre il cartellino rosso per il difensore di casa. Dal dischetto trasforma l’argentino, è chiaro come il direttore di gara non possa esimersi dal fischiare il rigore, a differenza di quanto fatto dal collega all’andata quando ha deciso di non assegnare un rigore per la squadra di Allegri propendendo per un inesistente fallo in attacco di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Angel Dishow in. Il Fideo sguscia sulla destra, semina il panico, quindi con un colpo diprova a segnare, ma arriva il tocco di mano disdraiato a terra. Il difensore tiene ilabbastanza aderente al corpo, ciononostante lo muove leggermente e questo è decisivo per la scelta dell’arbitro di fischiareed estrarre il cartellinoper il difensore di casa. Dal dischetto trasforma l’argentino, è chiaro come il direttore di gara non possa esimersi dal fischiare il, a differenza di quanto fatto dal collega all’andata quando ha deciso di non assegnare unper la squadra di Allegri propendendo per un inesistente fallo in atdi ...

