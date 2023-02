(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha avuto Jovanovic come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione serba, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Srdjan Jovanovic voto 4.5. Perde la partita sull’episodio più importante, che poi condiziona quanto succede dopo. Alla mezz’ora azzarda a chiedere unil, ma Lautaro Martinez respinge di petto su Pepé. Sempre gli ospiti al 38? vanno in porta con tiro salvato sulla linea, ma prima c’è un netto fallo sempre di Pepé su Alessandro Bastoni (subito segnalato). Jovanovic invece si perde nell’azione dopo un calcio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Moviola Inter-Porto: Galeno su Darmian era rigore al 100%, e da VAR! - internewsit : Moviola Inter-Porto: Galeno su Darmian era rigore al 100%, e da VAR! - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Inter-Porto - Jovanovic si perde il rigore su Darmian e non solo. Otavio-show e sul gol di Lukaku... - FcInterNewsit : Inter-Porto - Jovanovic si perde il rigore su Darmian e non solo. Otavio-show e sul gol di Lukaku... - infoitsport : Champions League - Inter-Porto, la moviola: gli episodi più controversi del match del Meazza -

A San Siro, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions trae Porto: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live A San Siro,e Porto si affrontano nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League ...Episodio danel corso del secondo tempo di- Porto, match valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi attaccano per cercare ...

La moviola di Inter-Porto: perché il VAR non è intervenuto per dare rigore su Darmian Sport Fanpage

Champions League - Inter-Porto, la moviola: gli episodi più controversi del match del Meazza Eurosport IT

Moviola Inter-Porto: niente rigore su Darmian, espulso Otavio Goal.com

Inter-Porto - Jovanovic si perde il rigore su Darmian e non solo. Otavio-show e sul gol di Lukaku... Fcinternews.it

Inter-Porto, rivivi la MOVIOLA: espulso Otavio! Darmian chiede rigore, l'arbitro nega. Poi scatta la rissa | Champions ... Calciomercato.com

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Inter-Porto, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi attaccano ...Tutti gli episodi da moviola nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto. L'Inter punta a un posto nei quarti di finale di Champions League a dodici anni di ...