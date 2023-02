Motori: a Imola murale dedicato a Fausto Gresini (Di giovedì 23 febbraio 2023) A due anni esatti dalla scomparsa di Fausto Gresini, è stato inaugurato il murale dell’artista Andrea Pelliconi, in arte ‘Fungo’, dedicato all’ex pilota e fondatore dell’omonimo team che oggi corre in Motogp e posizionato all’interno della curva che porta il suo nome all’Autodromo di Imola. In pista, c’erano Nadia Padovani, moglie di Fausto, e che oggi guida il team, i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese Gresini, i ragazzi del team Gresini, “Fungo”, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, l’assessore all’autodromo, Elena Penazzi, don Pier Paolo Pasini, Carlo Costa, amici del campione imolese e cittadini venuti a rendergli omaggio. “La famiglia Gresini e ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) A due anni esatti dalla scomparsa di, è stato inaugurato ildell’artista Andrea Pelliconi, in arte ‘Fungo’,all’ex pilota e fondatore dell’omonimo team che oggi corre in Motogp e posizionato all’interno della curva che porta il suo nome all’Autodromo di. In pista, c’erano Nadia Padovani, moglie di, e che oggi guida il team, i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese, i ragazzi del team, “Fungo”, il sindaco di, Marco Panieri, il presidente di Formula, Gian Carlo Minardi, l’assessore all’autodromo, Elena Penazzi, don Pier Paolo Pasini, Carlo Costa, amici del campione imolese e cittadini venuti a rendergli omaggio. “La famigliae ...

