MotoGP, Yamaha sceglie il nuovo campione (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alonso Lopez ha incontrato Lil Jarvis nell'ultimo gran premio del 2022, quello di Valencia . A quanto appreso da Motorsport.com nel sabato del weekend spagnolo il 21enne è stato ospite della Yamaha. ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alonso Lopez ha incontrato Lil Jarvis nell'ultimo gran premio del 2022, quello di Valencia . A quanto appreso da Motorsport.com nel sabato del weekend spagnolo il 21enne è stato ospite della. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DamiCavallari : #MotoGP ??Occhi puntati su @AlonsoLopez_21 da parte di @YamahaMotoGP #Motorsport #motorcycle #Yamaha - Luxgraph : MotoGP Yamaha, Jarvis chiede aiuto a Valentino Rossi: 'Dove può essere utile' - gponedotcom : Il manager ha ammesso che sono partiti i colloqui con uno dei talenti più cristallini emersi nel 2022. Quartararo r… - 1976gianni : @gponedotcom Quando qualcuno dice 'non ho niente contro di loro' vuol dire che gli girano parecchio i coglioni .… - MatteoBoaretto7 : Petronas ritorna nel motorsport a due ruote. Dopo la breve esperienza come team satellite Yamaha in MotoGP, l’azie… -