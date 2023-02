Motociclisti all'ascolto, è uscita la capsule Honda x Dsquared2 (Di giovedì 23 febbraio 2023) In occasione del lancio della collezione Spring Summer 2023 di Dsquared2 è stata presentata anche una speciale capsule collection in collaborazione con Honda, il celebre marchio giapponese di automobili e motociclette. Si tratta di un serie di pezzi che potrebbero essere definiti come il guardaroba perfetto del motociclista (fashion), soprattutto se lo si immagina sfrecciare sulla sua moto, Honda ovviamente, di fronte a un tramonto, puntuale rappresentazione della libertà. E in effetti la collezione estiva firmata Dsquared2 rievoca proprio atmosfere di vacanza e spensieratezza, crochet caraibici e rilassatezza, anche ribadita da forme e tagli decisamente morbidi, senza tradire l'anima ribelle del brand. Dettaglio di un look della collezione Spring Summer 2023 di Dsquared2 Look della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) In occasione del lancio della collezione Spring Summer 2023 diè stata presentata anche una specialecollection in collaborazione con, il celebre marchio giapponese di automobili e motociclette. Si tratta di un serie di pezzi che potrebbero essere definiti come il guardaroba perfetto del motociclista (fashion), soprattutto se lo si immagina sfrecciare sulla sua moto,ovviamente, di fronte a un tramonto, puntuale rappresentazione della libertà. E in effetti la collezione estiva firmatarievoca proprio atmosfere di vacanza e spensieratezza, crochet caraibici e rilassatezza, anche ribadita da forme e tagli decisamente morbidi, senza tradire l'anima ribelle del brand. Dettaglio di un look della collezione Spring Summer 2023 diLook della ...

