Morto in carcere lo spietato boss della ‘ndrangheta (Di giovedì 23 febbraio 2023) SOCIAL. E’ Morto nel carcere di Parma oggi, giovedì 23 febbraio 2023, il temuto boss della ‘ndrangheta. Il così soprannominato “Versu” era stato ricoverato solo una settimana fa per problemi cardiaci. Oggi arriva la notizia della sua morte. Andiamo a scoprire chi era. >> Matteo Messina Denaro, ecco cosa hanno trovato nel covo del boss Chi era il boss Giuseppe Nirta Oggi, giovedì 23 febbraio 2023 nel carcere di Parma è Morto il temuto boss della ‘ndrangheta Giuseppe Nirta. Il criminale nasce a San Luca (Reggio Calabria), ED è considerato un boss della ‘ndrangheta. Era detenuto dal 2016 nella sezione di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) SOCIAL. E’neldi Parma oggi, giovedì 23 febbraio 2023, il temuto. Il così soprannominato “Versu” era stato ricoverato solo una settimana fa per problemi cardiaci. Oggi arriva la notiziasua morte. Andiamo a scoprire chi era. >> Matteo Messina Denaro, ecco cosa hanno trovato nel covo delChi era ilGiuseppe Nirta Oggi, giovedì 23 febbraio 2023 neldi Parma èil temutoGiuseppe Nirta. Il criminale nasce a San Luca (Reggio Calabria), ED è considerato un. Era detenuto dal 2016 nella sezione di ...

