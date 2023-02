Morandi “Il ponte per non fu rinforzato per non suscitare sospetti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) A distanza di più di quattro anni dalla tragedia del ponte Morandi di Genova, si fa largo l’ipotesi di “Mani Pulite” Sui mancati lavori di manutenzione sul ponte che crollò nell’agosto del 2018, si allunga l’ombra di “Mani Pulite“. L’incalzare delle inchieste Mani Pulite potrebbe aver bloccato i lavori di rinforzo del ponte. ponte Morandi rinforzato/ IlovetradingIl fatto inspiegabile che negli anni ’90 Autostrade decise di rinforzare una sola pila delle tre strallate di ponte Morandi, e non quella che crollò nel 2018, secondo il nuovo testimone chiave è dovuto a due ragioni: “L’intervento sulla pila 11 era costato moltissimo, e quindi possono aver avuto il loro peso anche ragioni di carattere economico. Né credo sia estranea a questa ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 23 febbraio 2023) A distanza di più di quattro anni dalla tragedia deldi Genova, si fa largo l’ipotesi di “Mani Pulite” Sui mancati lavori di manutenzione sulche crollò nell’agosto del 2018, si allunga l’ombra di “Mani Pulite“. L’incalzare delle inchieste Mani Pulite potrebbe aver bloccato i lavori di rinforzo del/ IlovetradingIl fatto inspiegabile che negli anni ’90 Autostrade decise di rinforzare una sola pila delle tre strallate di, e non quella che crollò nel 2018, secondo il nuovo testimone chiave è dovuto a due ragioni: “L’intervento sulla pila 11 era costato moltissimo, e quindi possono aver avuto il loro peso anche ragioni di carattere economico. Né credo sia estranea a questa ...

