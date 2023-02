Montella cuore d’oro: il suo gesto commuove il mondo del calcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ex allenatore della Fiorentina ha vissuto in prima persona il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Turchia e la Siria stanno ancora facendo i conti con le perdite umane e i danni che ha provocato il devastante terremoto dello scorso 6 febbraio. Il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ex allenatore della Fiorentina ha vissuto in prima persona il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Turchia e la Siria stanno ancora facendo i conti con le perdite umane e i danni che ha provocato il devastante terremoto dello scorso 6 febbraio. Il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trekaya : @meopinelli Totti Batistuta Montella (POTENZA CLASSE E GOL DI RAPINA/ACROBAZIA) Per gli altri mi piange il cuore… - Roby_Romani : @The_SadChild @meopinelli Lo vidi giocare in un lontano Roma-Bayern in coppa Uefa, ma Totti-Bati-Montella fanno battere il mio cuore - Antonio69339224 : RT @CheccoCasano: Forse i due ‘mancini’ con più classe della storia recente della #Roma Non è un sondaggio di cuore, ma di pura tecnica c… - AdPulitels : RT @CheccoCasano: Forse i due ‘mancini’ con più classe della storia recente della #Roma Non è un sondaggio di cuore, ma di pura tecnica c… - MBarrui : @erSorPasquino @OfficialASRoma @VMontella Montella x sempre nel cuore ???? -