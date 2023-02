Mondiali sci di fondo, poche gioie dalla sprint classica. Pellegrino: 'Volevo di più' - Sport - Altri Sport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Italiani fuori ai quarti di finale nella sprint di esordio della rassegna iridata: niente medaglie per Pellegrino, Mocellini e De ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Italiani fuori ai quarti di finale nelladi esordio della rassegna iridata: niente medaglie per, Mocellini e De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : ? FEDE GIGANTE ???? Brignone è d’argento ai Mondiali di sci alpino a Méribel in slalom gigante. ?? Seconda medaglia… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - TV7Benevento : Sci di fondo: Mondiali, azzurri fuori ai quarti nelle sprint a tecnica classica - - SportRepubblica : Mondiali sci nordico, dominio Svezia e Norvegia nelle sprint, Pellegrino fuori punta sulla team sprint -