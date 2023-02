Mondiale di Formula Uno: al via i primi test in Bahrain (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primo assaggio della stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain, da oggi e fino a sabato 25, il Circus delle monoposto va in pista per i test pre campionato: si gira fino alle 17.30 italiane per vedere a che punto sono i team in vista del primo Gran Premio del Mondiale 2023 che si correrà sempre a Sakhir il 5 marzo. La Ferrari SF-23 è in pista con Carlos Sainz, mentre nel pomeriggio sarà la volta dell’altro ferrarista Charles Leclerc. Per la Red Bull girerà per l’intera giornata il campione del mondo Max Verstappen. (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primo assaggio della stagione 2023 di1. In, da oggi e fino a sabato 25, il Circus delle monoposto va in pista per ipre campionato: si gira fino alle 17.30 italiane per vedere a che punto sono i team in vista del primo Gran Premio del2023 che si correrà sempre a Sakhir il 5 marzo. La Ferrari SF-23 è in pista con Carlos Sainz, mentre nel pomeriggio sarà la volta dell’altro ferrarista Charles Leclerc. Per la Red Bull girerà per l’intera giornata il campione del mondo Max Verstappen. (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche ...

