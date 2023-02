Moldavia: Tajani, Putin cerca di spaventare Paesi europei (Di giovedì 23 febbraio 2023) "La Russia conduce una guerra anche cercando di spaventare gli altri": lo ha detto a New York il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla stampa italiana commentando la decisione di Vladimir Putin di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "La Russia conduce una guerra anchendo digli altri": lo ha detto a New York il ministro degli Esteri Antonioalla stampa italiana commentando la decisione di Vladimirdi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Moldavia: Tajani, Putin cerca di spaventare Paesi europei - iconanews : Moldavia: Tajani, Putin cerca di spaventare Paesi europei - roberto77009541 : @Antonio_Tajani @nicupopescu E basta con sta storia di sostenere i Balcani , la Moldavia , l'ucraina ... Da sostene… - PIERRETAXINA : @giangipc @forza_italia @Antonio_Tajani Ora è chiaro. Comunque, credo che Putin, se per assurdo conquistasse l’Ucra… - QuaglieriMarco : @Antonio_Tajani @nicupopescu Se fossi in loro tremerei. Moldavia, l'ennesimo pedone da muovere per l'estensione del conflitto. -