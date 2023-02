“Modifica le foto per sembrare minorenne”, e gli utenti la insultano: modella OnlyFans si uccide (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb — Una «carriera» OnlyFans basata sulla menzogna, milioni di follower pronti a «strisciare» la carta di credito per un’illusione (e nemmeno troppo velata), il violentissimo contraccolpo social e infine il suicidio, avvenuto il 12 febbraio scorso nella solitudine della stanza dove creava i contenuti del suo piccolo «impero» di foto a pagamento. E’ la triste vicenda della modella OnlyFans Diana Deets, 5,4 milioni di follower su Instagram, dai suoi fan conosciuta come Coconut Kitty. La modella OnlyFans che fingeva di essere minorenne Deets, fanno sapere i tabloid, soffriva da tempo di depressione e disturbi del comportamento, ed era giunta sotto le luci della ribalta per un’inquietante caratteristica delle immagini vendute sul suo profilo: la donna era solita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb — Una «carriera»basata sulla menzogna, milioni di follower pronti a «strisciare» la carta di credito per un’illusione (e nemmeno troppo velata), il violentissimo contraccolpo social e infine il suicidio, avvenuto il 12 febbraio scorso nella solitudine della stanza dove creava i contenuti del suo piccolo «impero» dia pagamento. E’ la triste vicenda dellaDiana Deets, 5,4 milioni di follower su Instagram, dai suoi fan conosciuta come Coconut Kitty. Lache fingeva di essereDeets, fanno sapere i tabloid, soffriva da tempo di depressione e disturbi del comportamento, ed era giunta sotto le luci della ribalta per un’inquietante caratteristica delle immagini vendute sul suo profilo: la donna era solita ...

