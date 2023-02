Mkhitaryan | «Risultato importante | non era facile! Lukaku fondamentale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Porto, match conclusosi con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Queste le parole di: «Unimpoortanttissimo, vincere contro una squadra come il Porto non è facile, specialmente in un campo così difficile. Grazie a Romelu e ai miei compagni abbiamo vinto questa partita, ma sappiamo che non è ancora finita, ci aspetta una partita difficilissima ad Oporto e faremo di tutto per vincere anche lì. Le partite importanti non si giocano ogni giorno, siamo pronti ad affrontarle, stasera abbiamo lottato e siamo stati ripagati.? PEnso che non era facile per lui, era tornato dall’infortunio ha giocato e si è fatto di nuovo male. Adesso sta dimostrando che può fare miracoli, se entra in forma èper la ...