Mkhitaryan in Inter-Porto il peggiore a centrocampo | paga la stanchezza?

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)inè risultato ildei centrocampisti. L’armeno non è riuscito a portare né sostanza né qualità alla mediana. CALO FISIOLOGICO – Dopo tante partite consecutive capita che per i giocatori arrivi il conto dare della. Proprio questo potrebbe essere successo ain. L’armeno era stato il migliore in campo contro l’Udinese, appena quattro giorni fa. Negli ottavi di Champions League invece il suo contributo è stato impalpabile. NÉ PRESENZA NÉ QUALITÀ –è stato ildelnerazzurro. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: In primo luogo, il numero 22 si è visto poco. Stavolta non è ...