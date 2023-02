Miraggio elettrico

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La tanto sospinta «rivoluzione green» nel settore automotive è un flop. Le auto a batteria sono troppo care, troppo difficili da gestire, troppo poco sovvenzionate per sfondare. Senza contare la crisi economica, che certo non aiuta. Così le vendite si sono quasi dimezzate, e non è una buona notizia per nessuno. Tranne che per l’usato. Nonostante il battage pubblicitario, le limitazioni alla circolazione imposte da alcuni sindaci e gli incentivi economici, l’auto elettrica non riesce a conquistare gli italiani. Troppi gli handicap e le incertezze legislative e il sospetto che dietro l’angolo delle agevolazioni, ci sia pronta la scure fiscale. Si spiega così il fatto che mentre in meno di un mese si sono esauriti i 150 milioni di euro di incentivi messi a disposizione dal governo per modelli a benzina e diesel, anche ibridi (operazione partita il 10 gennaio), quelli per elettriche e ...