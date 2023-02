Ministro contro la preside di Firenze, la nuova lettera: "Basta polemiche, il messaggio era per i nostri studenti" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la bufera sulle parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, una nuova comunicazione è stata diffusa oggi davanti al liceo scientifico Leonardo Da Vinci Leggi su lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la bufera sulle parole deldell'Istruzione Valditara, unacomunicazione è stata diffusa oggi davanti al liceo scientifico Leonardo Da Vinci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - la_kuzzo : Un ministro che tace contro il pestaggio squadrista fuori da un liceo e minaccia una preside per aver scritto cose,… - ZanAlessandro : Le minacce di #Valditara contro la Preside del Da Vinci suonano come un “bravi” agli aggressori fascisti di Firenze… - Poldo53818818 : RT @marcofurfaro: Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, davanti… - Picaluce1 : RT @la_kuzzo: Un ministro che tace contro il pestaggio squadrista fuori da un liceo e minaccia una preside per aver scritto cose, antifasci… -