"Minacce di morte continue". Lo sfogo di Ginevra Lamborghini (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex gieffina e sorella di Elettra Lamborghini si è sfogata su Instagram a seguito di alcuni messaggi minatori ricevuti dopo la partecipazione a Casa Chi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex gieffina e sorella di Elettrasi è sfogata su Instagram a seguito di alcuni messaggi minatori ricevuti dopo la partecipazione a Casa Chi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Nuoro, arrestati 4 neofascisti per minacce di morte ad amministratori locali: 'Non andate a votare' [a cura della r… - MinisteroDifesa : 'Minacce di morte a Min Nordio e a dirigenti di aziende. Sedi consolari ed ambasciate imbrattate. Scritte e rivend… - Simona45104788 : @PBerizzi Sai cos'è che non 'sorprende'? Che tu debba mettere sempre 'bocca' su tutto!(naturalmente tranne sulle mi… - TecnicaScuola : Valditara: “Minacce di morte? Mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la lettera sul fascismo” --… - anperillo : RT @TgrRaiUmbria: Dopo i domiciliari per Piero Fabbri, insulti via sociale alla famiglia. E adesso spunta una lettera minatoria #IoSeguoTgr… -