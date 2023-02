Milleproroghe, sì alla fiducia: cosa passa fra gli emendamenti nel 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella serata di ieri il Milleproroghe ha ottenuto la fiducia della Camera, necessaria per la sua conversione: con 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti, il DL è stato quasi ufficialmente licenziato. In questo momento, infatti, in Aula è ancora in corso l’esame degli ordini del giorno del provvedimento, ma salvo spettacolari cambi di programma il testo del Milleproroghe 2023 è ormai definitivo. cosa troveremo nel Milleproroghe 2023 Numerosi sono i provvedimenti che con certezza saranno definitivi nel Milleproroghe relativo a quest’anno. Fra questi, sicuramente troveremo: Proroghe in termini fiscali– Sono prorogate all’interno del DL Milleproroghe i termini per la dichiarazione IMU 2021 fino al 30 giugno ... Leggi su fmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella serata di ieri ilha ottenuto ladella Camera, necessaria per la sua conversione: con 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti, il DL è stato quasi ufficialmente licenziato. In questo momento, infatti, in Aula è ancora in corso l’esame degli ordini del giorno del provvedimento, ma salvo spettacolari cambi di programma il testo delè ormai definitivo.troveremo nelNumerosi sono i provvedimenti che con certezza saranno definitivi nelrelativo a quest’anno. Fra questi, sicuramente troveremo: Proroghe in termini fiscali– Sono prorogate all’interno del DLi termini per la dichiarazione IMU 2021 fino al 30 giugno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Milleproroghe, via libera alla Camera: c’è la fiducia. Ecco cosa cambia per superbonus, mutui giovani, balneari, sm… - michelefina : Ieri la Camera ha dato il via libera al #milleproroghe con il voto di fiducia. Non c’è nel testo normativo la proro… - FASI_eu : Il #milleproroghe allunga la vita al #bonus colonnine di ricarica per le #autoelettriche. Ma l’incentivo ancora è p… - ioconsigliere : nel #milleproroghe c'è l'assunzione di quasi 6000 dirigenti scolastici senza aver superato il concorso. Alla facci… - idealista_it : Decreto Milleproroghe 2023 approvato alla Camera, scopri le ultime notizie sul testo -