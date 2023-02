Milleproroghe: prevede rinvii per i balneari, smart working per fragili e genitori, pensione per medici e pediatri (Di giovedì 23 febbraio 2023) Confermata la fiducia al governo, da parte della Camera, sul decreto legge Milleproroghe: 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati domani, quando è previsto si tenga il voto finale e definitivo sul provvedimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Confermata la fiducia al governo, da parte della Camera, sul decreto legge: 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati domani, quando è previsto si tenga il voto finale e definitivo sul provvedimento L'articolo proviene da Firenze Post.

