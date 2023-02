Milleproroghe diventa legge: dal corso-concorso per dirigenti scolastici allo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario bis. Le novità per la scuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Decreto Milleproroghe con 142 voti favorevoli, 90 contrari e 4 astenuti, confermando il testo licenziato dal Senato. Il decreto è quindi convertito in legge. Sul provvedimento il governo aveva ottenuto la fiducia in entrambi i rami del Parlamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Decretocon 142 voti favorevoli, 90 contrari e 4 astenuti, confermando il testo licenziato dal Senato. Il decreto è quindi convertito in. Sul provvedimento il governo aveva ottenuto la fiducia in entrambi i rami del Parlamento. L'articolo .

