Milleproroghe 2023 | fiducia confermata | novità e conferme del testo

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il via libera del Senato, anche la Camera ha accordato laal governo sul Decretoo meglio, al ddl di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. La parola passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva della legge di conversione.Con 198 voti favorevoli, 128 contrati e 3 astenuti, il governo ha ottenuto quindi lasul, che deve ora essere approvato non oltre il 27 febbraio (pensa la decadenza). Previsto oggi il voto degli ordini del giorno sul, e poi il via libera definitivo. Tra leda segnalare c’è la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 giugno. Previsto inoltre lo smart working per lavoratori con ...