Militare morto per amianto, il ministero della Difesa condannato a risarcire (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Il tribunale di Roma ha condannato il ministero della Difesa a risarcire con 600mila euro la famiglia del Militare Leopoldo Di Vico, deceduto nel marzo del 2015 all'età di 58 anni, dopo una lunga malattia contro il cancro in seguito a esposizione ad amianto e altri cancerogeni, lasciando la moglie Anna Mostacci e i due figli Mario e Giuseppe, all'epoca di 27 e 31 anni, tutti attualmente residenti a Marcellina. "Una dura battaglia - rende noto l'Osservatorio Nazionale amianto - quella del luogotenente dell'Esercito Italiano, meccanico dei mezzi blindati e corazzati del Battaglione Meccanizzato Granatieri di Sardegna, impiegato anche in Albania e Kosovo, un'altra vittima dei proiettili all'uranio impoverito, dei metalli pesanti, e ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Il tribunale di Roma hailcon 600mila euro la famiglia delLeopoldo Di Vico, deceduto nel marzo del 2015 all'età di 58 anni, dopo una lunga malattia contro il cancro in seguito a esposizione ade altri cancerogeni, lasciando la moglie Anna Mostacci e i due figli Mario e Giuseppe, all'epoca di 27 e 31 anni, tutti attualmente residenti a Marcellina. "Una dura battaglia - rende noto l'Osservatorio Nazionale- quella del luogotenente dell'Esercito Italiano, meccanico dei mezzi blindati e corazzati del Battaglione Meccanizzato Granatieri di Sardegna, impiegato anche in Albania e Kosovo, un'altra vittima dei proiettili all'uranio impoverito, dei metalli pesanti, e ...

