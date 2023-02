Milano, via ai lavori della ciclopedonale che unisce Lorenteggio ai Navigli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come un'elica sospesa, scenografica, da Lorenteggio ai Navigli, che potrebbe diventare un simbolo di Milano. Sono partiti i lavori per la passerella ciclopedonale sopraelevata della M4, con tre ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come un'elica sospesa, scenografica, daai, che potrebbe diventare un simbolo di. Sono partiti iper la passerellasopraelevataM4, con tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneMI : ??M4 a #Milano: al via i lavori per la passerella ciclopedonale ??????????di San Cristoforo Collegherà la zona di Lor… - petergomezblog : Milano, artisti e associazioni in presidio davanti alla Scala per chiedere la pace in Ucraina: “Stop a invio di arm… - santegidionews : A Roma, dal #23febbraio, la mostra 'Facciamo Pace?! La voce dei bambini sulla guerra' al Palazzo delle Esposizioni… - infomobilitaMi : [#Cantiere] Venerdì #24febbraio e sabato #25febbraio, fascia oraria 7-19, chiusa via Alemagna nel tratto via Molier… - CronacheMI : Via Laghetto a Milano, anni Trenta. -