Milano: oltre 16 mln per abbattere barriere architettoniche su linee metro 1 e 2 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - oltre 16 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in otto stazioni delle linee metropolitane milanesi M1 e M2. Questo il valore dei progetti definitivi relativi alla realizzazione di ascensori nelle stazioni di Sesto Rondò, Turro, De Angeli, San Leonardo e Uruguay sulla M1 e Lambrate, Sant'Agostino e Garibaldi sulla M2. Si tratta di fondi del Pnrr, pari precisamente a 16.380.889 euro, che saranno utilizzati per realizzare in totale venti ascensori in modo da permettere il superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese. "E' un investimento economicamente molto importante da parte dell'Amministrazione comunale -spiega Arianna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. (Adnkronos) -16 milioni di euro per l'abbattimento dellein otto stazioni dellepolitane milanesi M1 e M2. Questo il valore dei progetti definitivi relativi alla realizzazione di ascensori nelle stazioni di Sesto Rondò, Turro, De Angeli, San Leonardo e Uruguay sulla M1 e Lambrate, Sant'Agostino e Garibaldi sulla M2. Si tratta di fondi del Pnrr, pari precisamente a 16.380.889 euro, che saranno utilizzati per realizzare in totale venti ascensori in modo da permettere il superamento dellenelle principali stazioni della retepolitana milanese. "E' un investimento economicamente molto importante da parte dell'Amministrazione comunale -spiega Arianna ...

