Milano: nasce 'Sofiae - Solidoro Finulli Partners', commercialisti, revisori legali e avvocati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - “Sofiae - Solidoro Finulli Partners” è il nome scelto per la nuova realtà professionale, da poco costituita a Milano, che nasce dalla storica amicizia e dall'unione delle esperienze professionali di Alessandro Solidoro e Sergio Finulli. Del Team, guidato da Solidoro e Finulli, fanno parte i dottori commercialisti: Cristiano Santinelli, Laura Di Bella, Francesca Maria Carera e Federico Piccolo ai quali si uniscono gli avvocati Mariagiulia Signori e Cecilia Trevisi (spin off di Studio Comma 10) e l'avvocato Alessandro Occhionero. “Sofiae - Solidoro Finulli Partners” è attivo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. (Adnkronos) - “” è il nome scelto per la nuova realtà professionale, da poco costituita a, chedalla storica amicizia e dall'unione delle esperienze professionali di Alessandroe Sergio. Del Team, guidato da, fanno parte i dottori: Cristiano Santinelli, Laura Di Bella, Francesca Maria Carera e Federico Piccolo ai quali si uniscono gliMariagiulia Signori e Cecilia Trevisi (spin off di Studio Comma 10) e l'avvocato Alessandro Occhionero. “” è attivo ...

