Milano Moda Donna | la nuova eleganza di Fendi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono le tonalità chiare che dominano la collezione autunno inverno 2023/24 di, un ritorno al classico dai tagli moderni. Kim Jones ha scelto come musa Delfina Delletrez, creative director dei gioielli del brand e figlia di Silvia Venturini> commenta il direttore creativo. Così Jones propone unainterpretazione dell’del brand, capi decostruiti e rielaborati all’insegna dell’utilitarismo. La maglieria sfila con tagli a vivo dal tocco punk, cardigan dai dettagli cut-out oppure indossati di lato, lane infeltrite e rimpicciolite con maglie a costine indossate al rovescio. I tessuti tipicamente femminili come il pizzo si mescolano a capi d’abbigliamento della sartoria maschile, con gonne che vengono giustapposte a pantaloni sartoriali mentre compaiono uniformi e tute ...

La collezione Prada Autunno/Inverno 2023 presentata da Miuccia Prada e Raf Simons all'interno del panorama dellaFashion Week va a riconcettualizzare l'idea di bellezza e a raccontarcela da un ..."C'è voglia di". E se a dirlo è Carlo Capasa bisogna crederci.Donna è iniziata sotto i migliori auspici. Durante l'inaugurazione del Fashion Hub, il presidente della CNMI ha dichiarato che questo potrebbe essere un anno record. "Tutti i brand stanno ...

Come Armani, c’è solo Armani. È un invito all’ottimismo, al divertimento, all’ironia, a sorridere alla vita, il messaggio che arriva dalla presentazione alla Fashion Week Milano della collezione donna ...Jeremy Scott porta in scena una principessa rock tra gonne in tulle e dettagli sbrilluccicanti, rispolverando anche le parrucche come accessorio e una manicure cortissima ...