Milano, il video dell'incidente in A4 costato la vita a due donne: lo scontro alla barriera autostradale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo scontro, la cui dinamica è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuto intorno alle 2.30 di sabato 18 febbraio, lungo la A4, alla barriera autostradale Torino-Milano (Ghisolfa). Due le auto coinvolte. Mentre la prima, su cui viaggiavano due donne, si stava avvicinando al casello, una seconda auto, alla cui guida c'era un uomo, stava arrivando a grande velocità alle loro spalle. L'impatto è stato fortissimo e le due donne sono morte sul colpo.

