Milano, al Muro della Gentilezza donato oltre mezzo milione di indumenti in 3 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – oltre mezzo milione di capi d’abbigliamento, circa 5 tonnellate di giochi per bambini, 2500 coperte e decine di migliaia di prodotti sanitari confezionati, tra cui più di 70.000 mascherine tra chirurgiche e FFP2, 150 materassi, 200 passeggini, circa 2000 confezioni di pannolini e decine di migliaia di prodotti per l’igiene personale o la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. Sono alcuni dei numeri che fotografano la generosità manifestata dalla città di Milano in tre anni di attività del Muro della Gentilezza, l’iniziativa solidale indipendente che consente a chiunque di lasciare sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nono indumenti e oggetti usati affinché vengano prelevati ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –di capi d’abbigliamento, circa 5 tonnellate di giochi per bambini, 2500 coperte e decine di migliaia di prodotti sanitari confezionati, tra cui più di 70.000 mascherine tra chirurgiche e FFP2, 150 materassi, 200 passeggini, circa 2000 confezioni di pannolini e decine di migliaia di prodotti per l’igiene personale o la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. Sono alcuni dei numeri che fotografano la generosità manifestata dalla città diin tredi attività del, l’iniziativa solidale indipendente che consente a chiunque di lasciare sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nonoe oggetti usati affinché vengano prelevati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Vestiti gratis e regali per bambini lasciati in strada per chi ha bisogno: il muro della gentilezza milanese compie… - LuciaLandoni : Tre anni di Muro della gentilezza ?? Su @rep_milano - MattiaFilippo1 : @StufaMarcia1 @ZanAlessandro Ah be, quando non si sa chi disegna una falce su un muro alla periferia di Milano c’è… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: L'iniziativa consente a chiunque di lasciare sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto indumenti e oggetti usati… - MiTomorrow : L'iniziativa consente a chiunque di lasciare sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto indumenti e ogget… -