Milan | svelata la nuova quarta maglia realizzata con Kocké | debutto contro l’Atalanta FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata odierna il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato la suaper la stagione attualmente in corso. Il nuovo outfit, realizzato da Puma con la casa di moda parigina, ha una linea “a pixel” che al rossonero affianca anche dettagli dorati, con una linea che richiama i giochi a 8-bit della grafica dei primi anni di internet. Ildi questacassa è previsto nel big-match, che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45. Taking to the field for #oFashionWeek: #ACx @pumafootball x Koché Join us https://t.co/SGfjVYjBl0#Semprepic.twitter.com/eauU3fWwoU — AC...