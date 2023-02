Milan, Scaroni: 'Londra? Non so se andrò, ho un po' d'ansia' (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Non so se andrò o meno a Londra, perché mi crea un po' di ansia". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, guarda già al ritorno degli ottavi di Champions League, in programma in casa Tottenham il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Non so seo meno a, perché mi crea un po' di". Il presidente del, Paolo, guarda già al ritorno degli ottavi di Champions League, in programma in casa Tottenham il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanmagazine_ : MILAN - Scaroni: 'Londra? Non so se andrò, ho un po' d'ansia' - glooit : Milan, Scaroni: 'Londra? Non so se andrò, ho un po' d'ansia' leggi su Gloo - MilanLiveIT : ???? Anche il presidente Paolo Scaroni ha parlato nella serata dedicata a #FondazioneMilan - ForzaMI67931706 : RT @FraNasato: Milannews riporta le parole di Scaroni alla festa di Fondazione Milan: “Il #Milan è rinato? Parlo da tifoso: mi sembra che a… - sportli26181512 : Scaroni: 'Il Tottenham? Non so se andrò... Ho un po’ di ansia al pensiero': Scaroni: 'Il Tottenham? Non so se andrò… -