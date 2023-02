Milan Primavera, Mangiameli: “I gol fatti sono frutto del lavoro di squadra” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giocatore del Milan Primavera Federico Mangiameli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai gol segnati dalla squadra Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giocatore delFedericoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai gol segnati dalla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ??? 'I dream of staying at #ACMilan' From Afghanistan to our Women's Primavera: Nazira's incredible story ???? ??? '… - PianetaMilan : .@acmilan Primavera, Mangiameli: “I gol fatti sono frutto del lavoro di squadra” #SempreMilan #ACMilan #Milan - Milannews24_com : Milan Primavera, domani l’anticipo contro la Fiorentina - PianetaMilan : .@acmilan Primavera, Mangiameli: “Possiamo competere in questo campionato” #SempreMilan #Milan #ACMilan - Milannews24_com : Milan Primavera, domani sfida alla Fiorentina: dove vederla -