Milan, presentata maglia esclusiva in partnership con Koché (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c’è Milano Fashion Week senza un tocco di rossonero: quest’anno il Milan ha deciso di unirsi alla settimana più fashion dell’anno presentando un quarto kit alla “francese”. Il club Milanese, infatti, ha mostrato in esclusiva ieri, durante l’evento Puma, il quarto kit in collaborazione proprio con il brand tedesco e Koché, fashion brand francese. Una maglia pixelata con dettagli in oro che verrà indossata dagli uomini di Pioli in occasione della prossima sfida casalinga contro l’Atalanta. Questi i dettagli svelati ieri nel corso della presentazione: “Il Fourth Kit dei rossoneri pone l’heritage del Club al centro di un nuovo universo pixelato, dove la realtà coesiste con l’immaginario e l’unica cosa che conta è il rossonero. La maglia integra anche dettagli ... Leggi su zon (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c’èo Fashion Week senza un tocco di rossonero: quest’anno ilha deciso di unirsi alla settimana più fashion dell’anno presentando un quarto kit alla “francese”. Il clubese, infatti, ha mostrato inieri, durante l’evento Puma, il quarto kit in collaborazione proprio con il brand tedesco e, fashion brand francese. Unapixelata con dettagli in oro che verrà indossata dagli uomini di Pioli in occasione della prossima sfida casalinga contro l’Atalanta. Questi i dettagli svelati ieri nel corso della presentazione: “Il Fourth Kit dei rossoneri pone l’heritage del Club al centro di un nuovo universo pixelato, dove la realtà coesiste con l’immaginario e l’unica cosa che conta è il rossonero. Laintegra anche dettagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrijouini83 : ?????? Presentata la nuova quarta maglia del #Milan per la stagione 2022/23. ?? Cosa ne pensate? - BetclicItalia : ?? #Milan, presentata la quarta maglia. Scenderà in campo in #SerieA nella sfida #MilanAtalanta Frutto di una colla… - RadioRossonera : ??Evento quarta maglia Milan. Attacco, si cambia! | Mattino Milan Presentata la quarta maglia! Ieri sera il #Milan… - mauretto58 : RT @RadioRossonera: Ecco la nuova quarta maglia @acmilan x Puma x Koché pronta per #MilanAtalanta ???? - serieB123 : Milan, presentata la quarta maglia. Debutterà contro l’Atalanta -