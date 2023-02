Milan | Messias | Volevamo vincere il campionato | ma il Napoli sta giocando in modo straordinario' '

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Junior, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della celebrazione per il 20° anno della "Fondazione": "Non stavamo passando un grande momento, ma poi sono arrivate tre vittorie importanti dove non abbiamo preso gol. -afferma- Il mio ruolo? Io faccio un po' di tutto, anche quando facevo l'etserno alto ho sempre fatto sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco. Il nostro obiettivo invincerlo, ma ilstaine l'obiettivo adesso è approdare in Champions, è il minimo che possiamo raggiungere". Conclude

In occasione della serata per festeggiare i 20 anni di Fondazione Milan, il centrocampista rossonero, Junior Messias, parla della situazione della squadra. Presente all'evento della Fondazione Milan per il ventennale, il centrocampista esterno rossonero Junior Messias ha parlato ai media presenti: 'Sappiamo tutti quello che è il momento, le ultime tre vittorie...'

Junior Messias, presente per la festa dei 20 anni di Fondazione Milan, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti sul cambio di ruolo: "Faccio tutti i sacrifici per aiutare la squadra. Per me..." Dopo una serie di gare positive in campionato, nonostante il distacco importante dalla capolista, il Milan di Stefano Pioli ha ancora fame.