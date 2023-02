Milan | Messias | «Complimenti al Napoli | ora vogliamo la Champions noi»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Junior, esterno del, ha parlato a margine dell’evento Fondazioneai microfoni di Sportitalia Junior, esterno del, ha parlato a margine dell’evento Fondazioneai microfoni di Sportitalia. Le sue dichiarazioni: CRISI FINITA – «Aspetterei la fine della stagione (ride, ndr). Dobbiamo stare attenti, è dietro l’angolo. L’obiettivo era vincere il campionato, ma ilè da applausi e dobbiamo far loro i. Oracentrare la». IBRA – «La sua presenza è sempre importante, quando abbiamo bisogno lui e Maignan sono lì, anche quando sono infortunati». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Messias: 'Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario' - napolimagazine : MILAN - Messias: 'Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario' - apetrazzuolo : MILAN - Messias: 'Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario' -

In occasione della serata per festeggiare i 20 anni di Fondazione, il centrocampista rossonero, Junior, parla della situazione della ...Commenta per primo Presente all'evento della Fondazioneper il ventennale, il centrocampista esterno rossonero Juniorha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com : 'Sappiamo tutti quello che è il momento, le ultime tre vittorie ...

Milan, Messias ammette: "L'obiettivo era lo Scudetto, ma dopo quanto fatto dal Napoli..." Tutto Napoli

Milan, Messias: 'Volevamo lo scudetto, ma questo Napoli è straordinario' AreaNapoli.it

TMW - Milan, Messias: "L'obiettivo era vincere lo scudetto ora puntiamo alla Champions" TUTTO mercato WEB

Video Milan, Messias: "Obiettivo è tornare in Champions" La Gazzetta dello Sport

Milan, Messias: "Napoli straordinario. Obiettivo Champions e con Ibra..." Corriere dello Sport

Sono queste le parole di Junior Messias, che durante la festa di fondazione Milan, il centrocampista parla del momento. Ecco le parole di Junior Messias, il centrocampista rossonero parla durante la ...Junior Messias, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della celebrazione per il 20° anno della "Fondazione Milan": "Non stavamo passando un grande momento, ma poi sono arr ...