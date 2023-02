Milan, Maignan scalpita: le sensazioni in vista dell’Atalanta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mike Maignan spinge per essere titolare già nella prossima gara di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mike Maignan ha ormai completamente recuperato dall’infortunio al polpaccio e vorrebbe essere titolare già nella prossima gara di Serie A tra Milan e Atalanta. Pioli è però ancora indeciso se rischiarlo subito o aspettare la prossima partita, ossia quel del 4 marzo contro la Fiorentina. L’obiettivo sarebbe quello di concedere a Maignan una o due partite di rodaggio per affrontare la trasferta di Champions League contro il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mikespinge per essere titolare già nella prossima gara di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mikeha ormai completamente recuperato dall’infortunio al polpaccio e vorrebbe essere titolare già nella prossima gara di Serie A trae Atalanta. Pioli è però ancora indeciso se rischiarlo subito o aspettare la prossima partita, ossia quel del 4 marzo contro la Fiorentina. L’obiettivo sarebbe quello di concedere auna o due partite di rodaggio per affrontare la trasferta di Champions League contro il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

