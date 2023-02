Milan, Maignan anche oggi in gruppo: cosa filtra verso l’Atalanta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mike Maignan anche oggi in gruppo: cosa filtra sulle condizioni del portiere rossonero in vista dell’Atalanta Ottime notizie in casa rossonera per quanto riguarda il recupero di Mike Maignan. Come appreso da MilanNews24, dopo ieri, anche oggi il francese ha svolto l’intera seduta di lavoro con il resto dei compagni. Domani sarà la giornata decisiva decisiva per capire se l’estremo difensore Milanista potrà essere a disposizione del tecnico Pioli per la sfida di campionato contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mikeinsulle condizioni del portiere rossonero in vista delOttime notizie in casa rossonera per quanto riguarda il recupero di Mike. Come appreso daNews24, dopo ieri,il francese ha svolto l’intera seduta di lavoro con il resto dei compagni. Domani sarà la giornata decisiva decisiva per capire se l’estremo difensoreista potrà essere a disposizione del tecnico Pioli per la sfida di campionato contro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

