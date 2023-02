Milan, il punto sui recuperi di Bennacer e Calabria (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milan, Bennacer e Calabria: entrambi hanno svolto lavoro differenziato in allenamento e puntano a tornare per la Fiorentina Come appreso da Milannews24.com, Davide Calabria e Ismael Bennacer hanno svolto anche oggi un allenamento personalizzato sul campo. L’obiettivo di entrambi i rossoneri è quello di tornare in campo per la sfida del 4 marzo contro la Fiorentina. L’algerino in particolare sarebbe più vicino al rientro, ma il Milan non vuole rischiarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023): entrambi hanno svolto lavoro differenziato in allenamento e puntano a tornare per la Fiorentina Come appreso danews24.com, Davidee Ismaelhanno svolto anche oggi un allenamento personalizzato sul campo. L’obiettivo di entrambi i rossoneri è quello di tornare in campo per la sfida del 4 marzo contro la Fiorentina. L’algerino in particolare sarebbe più vicino al rientro, ma ilnon vuole rischiarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Milan, il punto sui recuperi di Bennacer e Calabria - Vittori14927241 : @Fauntleroy1988 @capuanogio Punto no noi italiani lo sappiamo le merde d'Italia sono sempre le squadre con le strisce Inter - Milan Juve - RaffaeleDigiro5 : @Frances74621156 @FBiasin La Serie A secondo me, più che povera tecnicamente, è povera economicamente. Perché a vol… - Elena81353537 : @SergioZiviani Cmq tra Inter e Milan a sto punto non saprei per chi tifare...meno male che tifo solo per la nazionale - Leonard11222171 : @SICULOOO @ILMILANCAMPIONE Quando vedo giocare il Milan così contro il TOTTENHAM e fare 1 punto nelle 6 partite precedenti mi fa fumare -