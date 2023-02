Milan, ieri prima partitella per Maignan: si avvicina il ritorno in porta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mike Maignan, portiere del Milan, ieri si è allenato in gruppo e ha giocato anche la partitella contro la primavera di mister Ignazio Abate Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mike, portiere delsi è allenato in gruppo e ha giocato anche lacontro lavera di mister Ignazio Abate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... betta941 : RT @MatteDj23: oggi non mi pare di aver letto indignazioni mediatiche sul rigore non dato a Darmian ieri sera. Strano, ero abituato a legg… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: .@acmilan, ieri prima partitella per @mmseize: si avvicina il ritorno in porta - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan… - MatteDj23 : oggi non mi pare di aver letto indignazioni mediatiche sul rigore non dato a Darmian ieri sera. Strano, ero abitua… - sportli26181512 : Juve, Allegri ha dato l'esempio: ma col Nantes si gioca il futuro: Prima il Milan, poi il Napoli e ieri sera l’Inte… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, ieri prima partitella per @mmseize: si avvicina il ritorno in porta - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan… -