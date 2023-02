Milan, Florenzi è guarito: deciderà Pioli se convocarlo per l’Atalanta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessandro Florenzi, difensore del Milan, si è totalmente ristabilito dall'infortunio - serio - rimediato il 30 agosto 2022 a Reggio Emilia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessandro, difensore del, si è totalmente ristabilito dall'infortunio - serio - rimediato il 30 agosto 2022 a Reggio Emilia

