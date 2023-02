Milan, contro l’Atalanta in campo con la quarta maglia – FOTO (Di giovedì 23 febbraio 2023) maglia speciale per il Milan in occasione della sfida di San Siro contro l’Atalanta, realizzata Puma x KOCHÉ Puma e KOCHÉ hanno realizzato una quarta divisa per il Milan che debutterà il 26 febbraio nella sfida contro l’Atalanta. Di seguito il comunicato del Club. ? Taking to the field for #MilanoFashionWeek: #ACMilan x @pumafootball x Koché ?? Join us ? https://t.co/SGfjVYjBl0#SempreMilan pic.twitter.com/eauU3fWwoU— AC Milan (@acMilan) February 23, 2023 «AC Milan, PUMA e KOCHÉ presentano oggi una speciale capsule collection con il nuovo Fourth Kit di AC Milan. La maglia integra un’interpretazione pixelata, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)speciale per ilin occasione della sfida di San Siro, realizzata Puma x KOCHÉ Puma e KOCHÉ hanno realizzato unadivisa per ilche debutterà il 26 febbraio nella sfida. Di seguito il comunicato del Club. ? Taking to the field for #oFashionWeek: #ACx @pumafootball x Koché ?? Join us ? https://t.co/SGfjVYjBl0#Semprepic.twitter.com/eauU3fWwoU— AC(@ac) February 23, 2023 «AC, PUMA e KOCHÉ presentano oggi una speciale capsule collection con il nuovo Fourth Kit di AC. Laintegra un’interpretazione pixelata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??? AC #Milan, #Puma e KOCHÉ presentano la quarta maglia, che sarà indossata dai giocatori del #Milan nel match di d… - AntoVitiello : ?? I primi frutti del mercato estivo. Pagato solo 6 milioni, Malick #Thiaw nei novanta minuti contro il #Tottenham è… - OptaPaolo : 23 - Brahim Díaz (23 anni e 195 giorni) è il giocatore più giovane a segnare per il Milan in una gara a eliminazion… - CalcioNews24 : Milan, contro l’Atalanta in campo con la quarta maglia – FOTO - radeismo : RT @itsnotanangel: Intanto a Zingonia prosegue l’allenamento a porte chiuse, qui possiamo vedere come si sta preparando Hojlund per la part… -