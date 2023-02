Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 322 in poche ore sull’isola (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – sbarchi a raffica a Lampedusa dove in poche ore, tra la notte e l’alba, sono approdati 158 Migranti. Quattro barchini con a bordo rispettivamente 37, 45, 40 e 36 persone sono state intercettate dagli uomini della Guardia di finanza nelle acque antistanti l’isola. Un altro sbarco più consistente con 164 persone è atteso a breve. Intanto proseguono i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, 183 persone saranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –dove inore, tra la notte e l’alba, sono approdati 158. Quattro barchini con a bordo rispettivamente 37, 45, 40 e 36 persone sono state intercettate dagli uomini della Guardia di finanza nelle acque antistanti l’isola. Un altro sbarco più consistente con 164 persone è atteso a breve. Intanto proseguono i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, 183 persone saranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle. L'articolo proviene da Italia Sera.

