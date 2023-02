Migranti, Piantedosi: “Abbiamo evitato il triplo degli sbarchi nel 2023”. Ma rispetto al 2022 gli arrivi sono più che raddoppiati (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Risultati importanti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla riferendosi ai primi dati sui flussi migratori verso l’Italia nei primi quattro mesi di governo Meloni. Numeri, spiega, possibili soprattutto grazie alla collaborazione e al lavoro svolto in particolar modo dalle autorità tunisine e libiche che, rispettivamente, hanno bloccato 13mila e 9mila sbarchi. Circa 21mila in tutto. Ciò che però Piantedosi non dice, limitandosi a parlare di una “fase acuta della crisi”, è che rispetto allo stesso periodo del 2022 gli arrivi in Italia sono più che raddoppiati. “Di fronte a fasi acute di tali crisi, come quella che stiamo vivendo in questi giorni – spiega il ministro -, possiamo contrapporre soprattutto la nostra tradizionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Risultati importanti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, parla riferendosi ai primi dati sui flussi migratori verso l’Italia nei primi quattro mesi di governo Meloni. Numeri, spiega, possibili soprattutto grazie alla collaborazione e al lavoro svolto in particolar modo dalle autorità tunisine e libiche che, rispettivamente, hanno bloccato 13mila e 9mila. Circa 21mila in tutto. Ciò che perònon dice, limitandosi a parlare di una “fase acuta della crisi”, è cheallo stesso periodo delgliin Italiapiù che. “Di fronte a fasi acute di tali crisi, come quella che stiamo vivendo in questi giorni – spiega il ministro -, possiamo contrapporre soprattutto la nostra tradizionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #Piantedosi Migranti, Piantedosi: 'In 4 mesi di Governo Meloni scongiurati 21mila arrivi da Libia e Tunisia' - Micheledimperi4 : RT @LucillaMasini: Piantedosi: 'In 4 mesi scongiurati 21mila sbarchi', ma sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Co… - VendutoCorrotto : RT @LiberataItalia: Migranti, il bilancio di Piantedosi: 'Scongiurati 21 mila arrivi da Libia e Tunisia' | Sky TG24 ?? MA CREDETE FORSE CHE… - LiberataItalia : Migranti, il bilancio di Piantedosi: 'Scongiurati 21 mila arrivi da Libia e Tunisia' | Sky TG24 ?? MA CREDETE FORSE… - TinazziL : con la melona serva di tutti , ci prendono per il culo piantedosi si dimetta Von der Leyen e la mano tesa all’It… -